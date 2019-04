Gwiazdy przywiązują wielką wagę do swojego wyglądu. Przygotowanie do tak zwanego „wyjścia” zajmuje im długie godziny. Ich kreacje mają się wyróżniać na tle innych gwiazd, które pojawiają się na czerwonym dywanie. Wyjątkowo oryginalne stroje postanowił odtworzyć pewien mężczyzna. Do ich wykonania używa zdecydowanie tańszych zamienników. Efekty jego pracy oceńcie sami!