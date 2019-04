„Dżinsowe majtki” za ponad 1200 złotych. Czy to żart na Prima Aprilis?

Współcześni projektanci stawiają na to, by tworzone przez nich kreacje wyróżniały się na tle innych. Oryginalność ponad wszystko! Jeżeli myślicie, że już nic nie może was zaskoczyć – spójrzcie na to!

Ten element garderoby to nic innego, jak „dżinsowe majtki”. Na rynek wprowadza je francuska marka Y/Project. Budzący kontrowersje produkt kosztuje ponad 1200 złotych. Internauci oceniają ten projekt w mediach społecznościowych. Wielu zastanawia się, czy są to spodenki czy majtki. Dodają, że są za krótkie, za obcisłe i kosmicznie drogie. Inni użytkownicy mediów społecznościowych dodają, że tego typu spodnie nie tylko są niewygodne, ale także ich noszenie może wywołać „negatywne efekty dla zdrowia”. „Tylko ludzie, którzy mają bardzo zły gust mogą się zdecydować na zakup tego produktu”, „Naprawdę?” – komentowali internauci.

