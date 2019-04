Tajemnicza śmierć w domu starości. Po tym posiłku zmarło pięć osób

Ofiary śmiertelne to cztery kobiety i mężczyzna w wieku od 76 do 95 lat. Wszyscy oni zmarli po zjedzeniu w niedzielną noc sałatki zawierającej mięso kaczki. Niepokojące objawy, takie jak wymioty, wystąpiły u dwudziestu podopiecznych ośrodka. Dwanaścioro z nich zostało hospitalizowanych.

Śledczy wzięli pod lupę ostatni posiłek, który spożywali pensjonariusze. – Nadal mam menu w mojej torebce i wiem, że ostatniej nocy jedli sałatkę Perigord (robi się ją m.in. z sałaty, pomidorków koktajlowych, grillowanych piersi kaczki, konfitowanych kaczych żołądków i foie gras). Co to znaczy? Może to wina foie gras? – pytała w rozmowie z lokalnym dziennikiem „La Dépêche du Midi” wnuczka jednej z ofiar.

Foie gras to rodzaj pasztetu produkowanego ze stłuszczonych kaczych wątróbek. Media spekulują, że to właśnie ten tradycyjny francuski przysmak mógł zaszkodzić seniorom. Jak było naprawdę – ustalą specjaliści. Próbki z jedzenia zostały wysłane do laboratorium, a służby czekają także na wyniki sekcji zwłok.

Prywatny dom opieki La Chêneraie w okolicy Tuluzy na południu Francji w lutym tego roku przeszedł pozytywnie kontrolę sanitarną.

