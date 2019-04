50 odcieni… wiewiórki? Takich okazów jeszcze nie widzieliście

Malabar Giant to pełna nazwa gatunku wiewiórek, które zaskakują swoim wyglądem. Futro tych zwierząt jest wielobarwne. Dostrzec można odcienie beżu, brązu, a także rudości. Te stworzenia są zdecydowanie większe od wiewiórek, które możemy spotkać np. w warszawskich Łazienkach Królewskich. Jednak jest coś, co łączy wszystkie gatunki wiewiórek. Uwielbiają orzechy. Spędzają godziny na drzewach, by znaleźć właśnie ten przysmak.

Trzeba przyznać, że Malabar Giant wyglądają w naprawdę wyjątkowy sposób. Gdy świeci słońce, jaskrawe odcienie sierści uwidaczniają się jeszcze bardziej. Piękno tych zwierząt dostrzegł 39-letni indyjski fotograf Kaushik Vijayan. Artysta przekonuje, że odbiorcy entuzjastycznie reagują na jego twórczość. – Wiele osób dowiedziało się o istnieniu Malabar Giant i wszyscy byli zaskoczeni ich wyglądem – powiedział. - Wiewiórki mnie zafascynowały. Jestem podekscytowany, że uchwyciłem ich piękno – dodał, tłumacząc, dlaczego zajął się fotografowaniem tych okazów.

Czytaj także:

Ocean Atlantycki przez trzy miesiące wyrzucił na francuskie wybrzeża 1100 martwych delfinów