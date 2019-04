Komisja Europejska wszczyna wobec Polski postępowanie. Dotyczy reformy sądownictwa

W środę 3 kwietnia 2019 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie przez Polskę prawa ws. procedur dyscyplinarnych wobec sędziów. Na stronie internetowej KE opublikowano dokument, w którym poinformowano, że polski rząd ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W treści oficjalnego pisma podano, że nowy system dyscyplinarny w Polsce podważa niezawisłość sędziów, „nie oferując koniecznych gwarancji, by chronić ich przed kontrolą polityczną, zgodnie z wymogami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

TSUE

Przypomnijmy – w grudniu ubiegłego roku do Sądu Najwyższego wpłynęło postanowienie Prezesa Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26 listopada 2018 roku o objęciu trybem przyspieszonym spraw odesłań prejudycjalnych skierowanych do TSUE przez Sąd Najwyższy w sierpniu i wrześniu. Wcześniej prezes Trybunału postanowił również połączyć te sprawy do celów etapu pisemnego i etapu ustnego postępowania oraz wydania wyroku.

Jak przekazał SN, pytania te dotyczyły m.in. „zdolności KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w kontekście ustrojowego modelu ukształtowania Rady oraz dotychczasowej jej działalności”.

„Prezes TSUE zauważył m.in., że niezwłoczne wydanie rozstrzygnięcia przez Trybunał może rozwiać poważne wątpliwości, z jakimi boryka się sąd odsyłający, co do zasadniczych kwestii mających związek z podstawowymi przepisami prawa UE, jak również w szczególności z niezawisłością sędziowską, którą prawo to gwarantuje, a także co do konsekwencji, jakie mogłaby mieć wykładnia tego prawa dla samego składu oraz samych zasad funkcjonowania tego sądu jako najwyższej instancji sądownictwa państwa członkowskiego” – czytamy.

