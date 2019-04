Jeffree Star okradziony. Straty oszacowano na 2,5 mln dolarów, FBI wszczęło śledztwo

Szczegóły w sprawie Jeffree Star przekazał także w nagraniu w serwisie YouTube. Poinformował, że do włamania do budynku w Los Angeles doszło 16 marca we wczesnych godzinach porannych. Twierdzi, że kradzieży dokonała „grupa profesjonalistów” . Star poinformował, że śledztwo dotyczące przestępstwa prowadzą lokalne organy ścigania i FBI. 33-latek mówi, że zarówno on jak i śledczy podejrzewają, że produkty został skradzione w celu ich sprzedaży na czarnym rynku. Policja nie skomentowała jeszcze sprawy w rozmowie z mediami.

Star ujawnił informacje o kradzieży po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia produktu jego marki, który jeszcze nie znalazł się w sprzedaży.

Jeffree Star jest amerykańskim byłym piosenkarzem, wizażystą, projektantem mody, modelem oraz youtuberem. Od 2014 roku posiada markę kosmetyków sygnowanych jego nazwiskiem Jeffree Star Cosmetics. Jego kanał w serwisie YouTube ma ponad 14 mln subskrybentów.

