Zamiast wina mszalnego – czysta whisky. Pomyłka doprowadziła do przerwy w nabożeństwie

Wszystko wydarzyło się w ubiegłą niedzielę, 31 marca, w trakcie mszy rozpoczynającej proces beatyfikacyjny brata Luisa Camilleriego. Jak podaje portal Timesofmalta.com, Arcybiskup Scicluna zorientował się, że coś jest nie tak, gdy podniósł kielich do ust i zamoczył w nim usta. Przekazał kielich koncelebransowi do spróbowania. Ten potwierdził pomyłkę. Po chwili przerwy msza była kontynuowana. Cała sytuacja została zarejestrowana na filmie, dostępnym w portalu YouTube.

Za pomyłkę przeprosił zakrystian. Wytłumaczył, że to jeden ze służących do mszy ministrantów, który przygotowywał dary ofiarne pomylił szafki, gdzie zazwyczaj jest przechowywane wino. Zakrystian potwierdził, że nie był to żart, ani celowe działanie, a zwykła, ludzka pomyłka.

