7-latka cierpi na rzadką chorobę. Niektórzy twierdzą, że miał ją również Einstein

Myślicie czasami, że wasze włosy są nie do uczesania? Tutaj odstaje jeden kosmyk, a tu kolejny? Wasz problem z pewnością okaże się nie tak poważny, gdy zobaczycie zdjęcia 7-letniej dziewczynki, która ma tzw. syndrom włosów niepozwalających się uczesać. Jak podaje The Sun, szacuje się, że podobny problem ma około 100 osób na całym świecie. Co więcej, z tą przypadłością miał zmagać się również Albert Einstein. W przypadku występowania syndromu włosy są suche, kręcone i rosną we wszystkich możliwych kierunkach.

Wynter Seymour urodziła się z gęstymi czarnymi włosami, ale w pewnym momencie na jej głowie zaczęły pojawiać się jasne kosmyki. Mama dziewczynki przyznała, że Wynter poprzez swoją fryzurę, zwraca na siebie uwagę. Dodała, że przez pewien czas obawiała się reakcji ludzi. Nie chciała, by ktokolwiek pomyślał, że zajmuje się własnym dzieckiem w niewłaściwy sposób. By okiełznać fryzurę córki Charlotte próbowała wszystkich możliwych rozwiązań – prostownicy, specjalistycznych produktów do włosów, a także sprayów do rozczesywania.

Mama Wynter stwierdziła, że nie ma sensu rozczesywać włosów dziewczynki grzebieniem, ponieważ 7-latka ma bardzo wrażliwą skórę głowy. W związku z tym jedynym rozwiązaniem jest związywanie włosów w kucyk. – Córka jest bardzo pewna siebie. To zabawne dziecko, które ma twardy charakter – powiedziała Charlotte Seymoour. Kobieta poinformowała, że lekarz rodzinny potwierdził, że Wynter ma opisywany syndrom, ale odmówił oficjalnej diagnozy, ponieważ schorzenie „nie stanowi zagrożenia dla zdrowia dziecka”.

