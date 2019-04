Autonomiczny Pojazd Powietrzny. Twórcy chcą opanować rynek latających taksówek

– To nowa generacja statków powietrznych, która zapewnia całkowicie autonomiczny lot. Jest napędzany elektrycznie. To zielona technologia z zapasem mocy, co oznacza bezpieczeństwo – mówi Derrick Xiong z firmy Ehang Inc.

Pojazd ma szesnaście niezależnych rotorów rozłożonych na ośmiu ramionach, które otaczają kokpit. Na pokładzie samolotu może podróżować dwóch pasażerów. Prędkość przelotowa to od 120 do 150 km/h. Maksymalny czas lotu to 20 minut.

Samolotem nie można jeszcze podróżować zgodnie z prawem, ale konsorcjum stara się współpracować z rządami, by te wprowadziły odpowiednie regulacje, dotyczące przewożenia pasażerów przez bezpilotowe maszyny. Twórcy autonomicznego statku powietrznego licząc na opanowanie rynku latających taksówek.

Masowa produkcja pojazdów ma ruszyć w Austrii w 2020 roku.