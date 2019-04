Mąż brutalnie pobił żonę i ogolił ją na łyso. Powód? Nie chciała zatańczyć

Pakistańskie gazety podjęły temat przemocy wobec 22-latki dopiero kilka dni po tym, jak jej wstrząsająca relacja trafiła do sieci. W ślad za nimi poszły także media z wielu krajów świata. Z opowieści Asmy Aziz wynika, że została ona brutalnie pobita przez swojego męża. Mężczyzna ogolił także kobiecie głowę na łyso. Wszystko dlatego, że 22-latka nie chciała zatańczyć dla jego znajomych. – Ściągnął ze mnie ubrania na oczach służących. Moje ciuchy były całe we krwi, pobił mnie rurką a potem przywiązał do wentylatora – opowiadała kobieta. – Groził, że mnie powiesi. Potem jego służący trzymali mnie siłą a on golił mi włosy – dodała.

Z relacji 22-latki wynika, że kiedy zgłosiła sprawę na policję śledczy odmówili zajęcia się nią. Dopiero po nagłośnieniu sprawy w mediach społecznościowych oraz tradycyjnych lokalne władze nakazały policji zatrzymanie męża kobiety. – Ta sprawa zszokowała nas wszystkich. Brak słów na tak przeokrutne potraktowanie drugiego człowieka, kobiety, własnej żony. Wszyscy oskarżeni w tej sprawie trafili już w ręce policji. Wśród zatrzymanych jest także Faisal Aziz, mąż ofiary – przekazała Shireen Mazari, minister praw człowieka w Pakistanie.

Podczas składania zeznań mąż Aziz stwierdził, że kobieta sama obcięła sobie włosy, ponieważ była pod wpływem narkotyków.