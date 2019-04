Ma 73 lata, zagrał w meczu piłkarskim. To nowy rekord Guinnessa

W zdrowym ciele, zdrowy duch! 73-letni Isaak Hayik to sportowiec, który wciąż jest aktywny. Mimo upływających lat nie decyduje się na to, by przejść na emeryturę. W piątek zagrał w meczu piłki nożnej jako bramkarz. Jego zespół Ironi Ir Yehuda poniósł porażkę z Maccabi Ramat Gan. Jednak to niepowodzenie nie było wyjątkowo gorzkie, ponieważ na zawodnika czekało wielkie wyróżnienie.

Hayik został uznany najstarszym piłkarzem, który rozegrał mecz w profesjonalnych rozgrywkach. Mężczyzna został wpisany na listę rekordów Guinnessa. Co ciekawe, już w przyszłym tygodniu Issak będzie świętował 74 urodziny. – Jestem gotowy na kolejną rozgrywkę – powiedział sportowiec. – To powód do dumy nie tylko dla mnie, ale także dla izraelskiego sportu w ogóle – dodał Hayik.

Dotychczasowym rekordzistą w tej kategorii był Urugwajczyk Robert Carmona.

