Amal Clooney ze specjalną misją dla brytyjskiej dyplomacji

Prawniczka Amal Clooney, prywatnie żona aktora Georga Clooneya, oraz minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt będą pracować, by „przeciwdziałać drakońskim rozwiązaniom prawnym, które utrudniają dziennikarzom wykonywanie ich pracy”. Jak podaje BBC, Hunt ocenił, że obecnie na świecie „przemoc wobec reporterów osiągnęła poziom alarmujący".

– Jako prawniczka broniąca dziennikarzy widziałam na własne oczy, jak reporterzy stają się celem i trafiają do więzień, co ma ich uciszyć i przeciwdziałać wolności mediów – podkreśliła Amal Clooney. Jeremy Hunt powiedział, że prawniczka wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie, aby przewodniczyć zespołowi i wspólnie dążyć do wypracowania odpowiednich mechanizmów prawnych, które mają zapobiec różnego rodzaju nadużyciom występującym w stosunku do dziennikarzy i mediów.

Problem prześladowania dziennikarzy jest poważny. W 2018 roku na świecie zginęło 99 reporterów, 348 zostało zatrzymanych, a 60 wzięto jako zakładników – podaje Foreign Office.