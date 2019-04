Pies stracił wzrok. Jego przewodnikiem jest szczeniak

To historia, która kończy się happy endem! Charlie to jedenastoletni golden retriever. Pies stracił wzrok. Miał jaskrę. Jednak wciąż cieszy się życiem, ponieważ znalazł swojego prawdziwego czworonożnego przyjaciela. Został nim 4-miesięczny szczeniaczek, który wabi się Maverick. Jak opowiadają właściciele psów – Adam i Chelsea Stipe, nie od początku ich pupile byli do siebie pozytywnie nastawieni. By się dotrzeć potrzebowali pewnego czasu. – To wspaniałe uczucie oglądać Mavericka i Charliego, gdy bawią się razem. Charlie zamienia się wtedy w szczeniaka. To słodkie widzieć, jak się teraz dogadują i cieszą sobą – stwierdzili właściciele zwierzaków.