Youtuberka pokazała nagranie ze swojego porodu. „Cóż za niesamowita podróż”

Sarah Stevenson jest youtuberką. Jej działalność na kanale Sarah’s Day śledzi ponad milion internautów. Młoda mama zaskoczyła swoich obserwatorów. Opublikowała nagranie, w którym pokazała swoje przygotowania do porodu, momenty, w których odczuwała skurcze, a także narodziny swojego dziecka. Na nagraniu, które udostępniła w mediach społecznościowych, widać bardzo intymne momenty.

Film dotychczas został odtworzony ponad 1,6 miliona razy. Opinie internautów są podzielone. Niektórzy chwalą youtuberkę za to, że pokazała niewyidealizowaną rzeczywistość. „Nigdy nie płakałam podczas oglądania filmików. Do tego momentu. Cóż za niesamowita podróż”, „Jesteś tak silną istotą”, „Dziękuję, że opublikowałaś to nagranie” – pisali zachwyceni internauci. Inni z kolei nie mogli zrozumieć nie tyle koncepcji samego nagrania filmu, ale udostępnienia go w serwisie. Twierdzili, że to zbyt osobiste chwile, żeby dzielić się nimi z nieznajomymi.