John Legend i Chrissy Teigen zrobili sobie podobne tatuaże. Co przedstawiają?

John Legend to piosenkarz, który zyskał popularność na całym świecie dzięki przebojom takim jak „All of me” czy „You and I”. Od 2013 roku jest mężem Chrissy Teigen. Para ma dwójkę dzieci. Teraz małżeństwo postanowiło wykonać sobie podobne tatuaże. Do ich wykonania zainspirowała parę miłość do rodziny. Piosenkarz wraz z żoną wytatuowali sobie imiona dwójki dzieci oraz swoje nawzajem. Zostały wykonane na przedramionach. Tatuaż Chrissy to napis: „John, Luna, Miles”, a Johna: „Chrissy, Luna, Miles”. Efektem modelka pochwaliła się w mediach społecznościowych, zamieszczając zdjęcie.

„Nie rozmawiajcie z nami jeśli nie macie tatuaży, teraz jesteśmy super rodziną z tatuażami, więc rozmawiamy tylko z tymi rodzinami, które je mają” – zażartowała Chrissy Teigen na Instagramie. Fani byli zachwyceni. Zdjęcie zostało polubione ponad 1,5 mln razy. „To jest miłość”, „Cali wy!”, „Wspaniale” – komentowali internauci.