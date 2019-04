Próbował usunąć gniazdo pszczół z ogrodu. Zmarł z powodu licznych użądleń

Do zdarzenia doszło w Arizonie w Stanach Zjednoczonych. Gdy wezwani stróże prawa dotarli na miejsce zdarzenia, mężczyzna biegał po ogrodzie całkowicie pokryty przez pszczoły. W tej sytuacji do akcji wkroczyli strażacy, którzy polali go wodą, usuwając owady z jego ciała. 51-latek został natychmiast przewieziony do lokalnego Centrum Medycznego w Yumie, ale nie udało się uratować jego życia.

W wypadku ucierpiała też kobieta, która znajdowała się na terenie posiadłości. Ona również została przewieziona do lokalnego szpitala z kilkoma użądleniami. Nie wiadomo w jakim obecnie znajduje się stanie. Użądleni zostali również inni świadkowie wydarzenia, jednak nie potrzebowali oni pomocy lekarskiej.

