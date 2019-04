Sąd nie był w stanie stwierdzić, który z bliźniaków jest winny pobicia. Uniewinnił obu

Bliźniacy zostali oskarżeni o napaść w październiku 2015 roku. Wszystko zaczęło się od rowerowej przejażdżki po Leuven, podczas której jeden z braci wywrócił się. Jego wypadek spowodował wybuch śmiechu przechodzącego obok mężczyzny.

Sprowokowany bliźniak zaatakował przechodnia. Drugi próbował go powstrzymać. Wezwana na miejsce policja zabezpieczyła nagranie z kamery przemysłowej sprzed baru. Jednak bracia są na tyle podobni do siebie, że ani policja, ani poszkodowany nie potrafili jednoznacznie wskazać napastnika.

Obaj bracia zostali wezwani na przesłuchanie, jednak tylko jeden z nich się zgłosił. Twierdził, że na początku chciał powstrzymać atakującego brata, ale później to on sam zadał cios. Jednak tej wersji nie potwierdzało nagranie z kamery przemysłowej.

Sąd stwierdził, że policyjne śledztwo bez wątpienia wykazało, że to jeden z braci jest winny napaści, ale nie można jednoznacznie stwierdzić który. Nie ma też wystarczających dowodów, żeby skazać obu bliźniaków. – To oczywiste, że jeden z nich aktywnie starał się powstrzymać drugiego. Dlatego nie można go uznać za sprawcę ani wspólnika przestępstwa – stwierdził sędzia Het Laatste Nieuws.

Według belgijskiego portalu HLN to nie pierwszy raz, kiedy bracia stanęli przed sądem. W 2011 r. jeden z nich został skazany za kradzież z użyciem przemocy, podczas gdy jego brat został uniewinniony z powodu sprzecznych dowodów.