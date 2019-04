Bujna fryzura przyniosła mu sławę. 7-latek został modelem i gwiazdą Instagrama

Profil na Instagramie prowadzony przez matkę Farouka Jamesa obserwuje już 241 tys. użytkowników. Nic dziwnego, ponieważ fryzura 7-latka nie jest typowa dla chłopców w jego wieku. – Farouk urodził się z dużą ilością włosów. Już podczas badania USG, które przechodziłam w szóstym miesiącu ciąży, było je widać – wyjaśniła matka chłopca w rozmowie z „Insider”.

Chłopiec nie powinien mieć długich włosów?

Bonnie James podpisała pierwszy kontrakt z agencją modeli, gdy jej syn miał sześć miesięcy. Przyznała jednak, że początki nie były łatwe, a wiele osób naciskało na nią, by poszła z Faroukiem do fryzjera. – To, że chłopcy mogą mieć długie włosy, było wówczas nieakceptowalne – wyjaśniła. Nie poddała się jednak, widząc w wyglądzie chłopca potencjał. To się opłaciło, ponieważ po kilku latach Farouk zaczął być wręcz rozchwytywany. Teraz mieszkający w Londynie chłopiec jest gwiazdą Instagrama, a za sobą ma występ na wybiegu podczas prestiżowego London Fashion Week.

Modeling nie jest jedyną pasją 7-latka. Chłopiec interesuje się piłką nożną, a jego ulubionym klubem jest Chelsea Londyn. W wolnych chwilach tańczy i słucha muzyki, a w przeszłości próbował swoich sił w zumbie.