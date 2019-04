Zrzucili nieznajomego z mostu, bo chcieli nagrać „zabawny” film. Mężczyzna nie żyje

„Dnieprzańska policja zlokalizowała i zatrzymała dwóch drani, urodzonych w 1993 r. i 1996 r., którzy zepchnęli nieznajomego do rzeki, żeby nagrać film na telefon. Człowiek nie żyje” – napisał na Facebooku Wiaczesław Abroskin, zastępca komendanta głównego ukraińskiej policji.

Według świadków zdarzenia, do bójki między trzema mężczyznami doszło 6 kwietnia przed jedną z kawiarni nad rzeką w mieście Dniepr na Ukrainie. 49-letni poszkodowany najpierw został pobity, a następnie zrzucony z mostu do rzeki. Całą sytuację młodzi mężczyźni nagrali telefonem. Prawdopodobnie myśleli, że mężczyzna bez problemu przeżyje upadek i o własnych siłach dotrze do brzegu. Tak się jednak nie stało. Obrażenia odniesione przez 49-latka były na tyle poważne, że mężczyzna zmarł.

Dwaj sprawcy zostali zatrzymani przez policję. Postawiono im zarzut celowego zabójstwa.

