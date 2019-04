Gajusz Julisz Cezar Mussolini kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Facebook blokuje mu konto

Caio Mussolini jest wnukiem najstarszego z synów Duce, Vittoria Mussoliniego. W wywiadzie dla włoskiej gazety il Fatto Quotidiano 51-letni Caio Mussolini określa się jako „ post-faszysta, który odwołuje się do tych wartości w sposób nieideologiczny ”. Jego dziadek Vittorio zasłynął z tego, że jako pilot bombowca opisywał bomby jako „pączkujące róże”, a zabijanie jako „wyjątkowo dobrą zabawę”.

Kandydat na europosła przez 15 lat służył jako oficer marynarki wojennej. Zanim przeszedł do polityki pracował jako dyrektor w największym włoskim przedsiębiorstwie przemysłu zbrojeniowego Finmeccanica (obecnie Leonardo S.p.A.).

W Parlamencie Europejskim znajduje się już kuzynka Caio Mussoliniego, Alessandra Mussolini. Wnuczka dyktatora zasłynęła z obrony swojego dziadka Benito przed wpisem Jima Carrey'a na Twitterze. Obecna europosłanka prawdopodobnie będzie starała się o reelekcje w nadchodzących wyborach. Jej siostra Rachel jest z kolei radną w Rzymie.

Facebook kontra Mussolini

Caio Mussolini ogłosił decyzję o swoim starcie w wyborach europejskich w zeszły weekend. W poniedziałek jego profil na Facebooku został zablokowany, razem z profilami neofaszystowskiej partii CasaPound. Po fali oburzenia we włoskim internecie konta zostały odblokowane.

– Uważam za niedopuszczalne, że Facebook zamknął mój osobisty profil tylko dlatego, że moje nazwisko to Mussolini – powiedział w poniedziałek Caio Mussolini. Poparła go tez jego kuzynka, radna Rzymu Rachel Mussolini. – Uważam to za haniebne, niedemokratyczne i niepoprawne politycznie. Jestem oburzony i rozgoryczony dyskryminacyjną postawą, którą Facebook nadal przyjmuje wobec członków mojej rodziny, a także wobec mnie – powiedziała.

Sojusz Fratelli d'Italia z PiS?

Giorgia Meloni, liderka włoskiej partii Fratelli d'Italia, z której listy ma wystartować prawnuk dyktatora, tydzień temu spotkała się z Jarosławem Kaczyńskim w Warszawie. Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy obu partii w ramach frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jednak warunki współpracy nie są jeszcze potwierdzone.

– Ja sam tworzyłem już kiedyś frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i z własnego doświadczenia wiem, że najważniejsze rozmowy odbywają się bezpośrednio po wyborach – powiedział w rozmowie z TVN24 wicemarszałek Senatu, Adam Bielan.

W styczniu z politykami PiS spotkał się wicepremier Włoch Matteo Salvini z włoskiej Ligi. Salvini chce stworzyć w Europie nowy sojusz partii prawicowych, do którego zaprasza przedstawiciele Alternatywy dla Niemiec, czy francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Jednak na drodze ewentualnego porozumienia Salviniego z PiS stoi kwestia Rosji. Salvini i partie, z którymi współpracuje, chcą zniesienia sankcji dla Rosji, na co kategorycznie nie zgadzają się Polacy.

Kim był Benito Mussolini?

Benito Mussolini to główny założyciel i przywódca ruchu faszystowskiego. Urodził się 29 lipca 1883 roku. W latach 1922–1943 wprowadził we Włoszech dyktaturę. Rządził jako premier Włoch z tytułem Wodza (Duce). W trakcie II Wojny Światowej, gdy jego rząd został odsunięty od władzy przez Wielką Radę Faszystowską został przywódcą, marionetkowej wobec Hitlera, Włoskiej Republiki Socjalnej, tzw. Republiki Salò. W 1945 roku został rozstrzelany przez komunistycznych partyzantów.

Czytaj także:

Przewodniczący PE stwierdził, że „Mussolini robił pozytywne rzeczy”. Teraz przeprasza