Pamela Anderson komentuje zatrzymanie Juliana Assange’a: Wielka Brytanio, jesteś amerykańską suką

„Jestem w szoku. Jak mogłeś Ekwadorze?” – napisała Pamela Anderson na swoim Twitterze. Aktorka odniosła się w ten sposób do uchylenia Assange'owi azylu dyplomatycznego przez południowoamerykański kraj. Skrytykowała też władze Wielkiej Brytanii. – J ak mogłaś Wielkia Brytanio? Oczywiście – jesteś amerykańską suką i potrzebujesz odwrócenia uwagi od swoich idiotycznych brexitowych bzdur – stwierdziła.

Pamela Anderson zwróciła się także do prezydenta Trumpa, sugerując, że to Stany Zjednoczone stoją za aresztowaniem twórcy WikiLeaks. – A USA? Ten toksyczny tchórz prezydent. Musi zmobilizować elektorat? Jesteś samolubny i okrutny. Cofnąłeś cały świat! Jesteście diabłami, kłamcami i złodziejami. I zgnijecie! A my powstaniemy! – napisała Anderson na Twitterze.

Znajomość Pameli Anderson i Juliana Assange’a

Pamela Anderson kilka razy odwiedziła Australijczyka w trakcie jego pobytu w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. Aktorkę z twórcą WikiLeaks miała zapoznać angielska projektantka mody i biznesmenka Vivienne Westwood.

– Rozmawiamy o wszystkim – opowiedziała o tej znajomości w wywiadzie z „The Hollywood Reporter” w 2018 roku – Rozmawiamy o Biblii, rozmawiamy o tym, co dzieje się z moimi dziećmi, o tym, co dzieje się z jego rodziną. Nie chodzi tylko o politykę. A nawet jeśli nawet, to robię dużo notatek i jestem przytłoczona informacjami, które mi przekazuje – dodała.

Kilka miesięcy temu do mediów przedostały się relacje pracowników ambasady, według których Assange miał nie dbać o swoją higienę osobistą i zachowywać się jak nastolatek. Wtedy jego kontakty z odwiedzającą go Pamelą Anderson i innymi gośćmi miały zostać znacząco

ograniczone przez pracowników ambasady.

Aresztowanie Juliana Assange’a

Julian Assange został aresztowany w czwartek 11 kwietnia, na teranie ekwadorskiej ambasady w Londynie. Ekwador, po rozmowach z Wielką Brytanią, zawiesił wcześniej azyl dyplomatyczny twórcy WikiLeaks. Assange w ambasadzie Ekwadoru w Wielkiej Brytanii przebywał nieprzerwanie od 2012 roku. Australijczyk prosił o azyl, ponieważ bał się ekstradycji do Szwecji, gdzie oskarżono go o gwałt. Obawiał się, że stamtąd może być odesłany do USA.

