Tak powstają efektowne zdjęcia. Fotograf pokazał, jak pracuje na planie

Instagramowy profil meksykańskiego fotografa, który przedstawia się jako Omahi, obserwuje już 104 tys. użytkowników. Znajdziemy tam nie tylko efektowne fotografie, ale również zdjęcia ukazujące krok po kroku pracę nad obrazkiem, który ma przykuwać uwagę widzów i zapewniać popularność. Jest to coraz powszechniejszy trend, a „zwykłe” robienie zdjęć wydaje się już niewystarczające.

Praca takich fotografów jest sztuką?

W czasach, gdy niemal każdy dysponuje telefonem z dobrym aparatem, media zalewają miliony fotografii. By się wyróżnić, trzeba nie tylko wpaść na interesujący pomysł, ale również odpowiednio go zrealizować. Wymyślna sceneria, pozowanie a na koniec obróbka komputerowa to niemal niezbędne składowe fotografii, która może mieć „siłę przebicia” w serwisach takich jak Instagram czy Facebook.

Kiedyś zdjęcia miały przede wszystkim stanowić dokumentację wspomnień. Teraz równie istotne wydaje się nie samo uwiecznienie chwili i „zatrzymanie” tym samym wspomnień, a tworzenie wokół robienia zdjęć otoczki, która sama w sobie mogłaby stanowić odrębną historię. Czy tytaniczna praca nad zdjęciem wykonywana przez artystów takich jak Omahi może być sama w sobie sztuką? To pozostawiamy do oceny czytelników.