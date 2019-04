Nastolatka została zgwałcona przez 10 mężczyzn. Jej „przyjaciółka” stała obok i śmiała się

Nagranie udostępnione przez nastolatkę z Argentyny szybko zostało podchwycone przez światowe media. 17-latka opowiada na nim, jak padła ofiarą wielokrotnego gwałtu. To, co uderza w tej historii, to także zachowanie koleżanki ofiary.

Portal Mirror przekazał, że autorką wspomnianego nagrania jest 17-latka z Florencio Varela w Argentynie. To właśnie policja z tego miasta wszczęła dochodzenie po tym, jak dramatyczna relacja nastolatki ujrzała światło dzienne. Z jej opowieści wynika, że ostatnio została zaproszona na imprezę do przyjaciółki, gdzie wypiła małą ilość alkoholu. Jeszcze podczas przyjęcia zainteresowało się nią kilku mężczyzn. – Dotykali mnie i popychali – powiedziała 17-latka. Stała obok i śmiała się Dziewczyna w nagraniu, które opublikowała „ku przestrodze” licząc na to, że podobne historie nie spotkają innych dziewczyn, stwierdziła, że podczas imprezy podano jej narkotyki. Wtedy też miała zostać zgwałcona przez co najmniej 10 mężczyzn, a następnie niemal stracić przytomność. Pamięta jednak, że w pewnym momencie obok łózka zobaczyła swoją „przyjaciółkę”. Dziewczyna widząc koleżanką nagą i gwałconą przez mężczyzn, miała zaśmiać się i wyjść z pokoju. W żaden sposób nie zareagowała i nie wezwała policji. W końcu 17-latce udało się opuścić dom, w którym doszło do dramatu. Tego samego dnia spotkała kolegę, któremu opowiedziała, co zaszło. Ten polecił jej zgłoszenie sprawy policji, która rozpoczęła dochodzenie. Funkcjonariuszom udało się zidentyfikować podejrzanych, a śledczy zlecili także wizytę u lekarza. Badanie potwierdziło zeznania nastolatki i wykazało, że dziewczyna została wykorzystana seksualnie. Wśród osób zatrzymanych przez policję jest 14-latek, którego objęto już nadzorem sądu dla nieletnich. Za innym z oprawców 17-latki wydano międzynarodowy nakaz aresztowania, ponieważ śledczy nie są w stanie ustalić jego miejsca pobytu.