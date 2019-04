Wykopał z grobu szczątki swojego ojca. Chciał sobie zrobić z nimi zdjęcia

33-letni Siyuan Zhuji postanowił zrealizować nietypowy projekt fotograficzny. Mężczyzna z pomocą pracownika cmentarza oraz żony wykopał z grobu zwłoki swojego ojca, a następnie zrobił sobie z nimi zdjęcia. Fotografie opublikował na platformie społecznościowej Weibo oraz na portalu dla artystów Artand. Na zdjęciach widać mężczyznę, który leży na kocu, a obok ułożono szczątki jego ojca, który zmarł przed 30 laty. Do zdjęć 33-latek dodał opis, w którym podkreślił, że jego ojciec zmarł przedwcześnie z powodu raka wątroby. Nigdy nie miałem okazji go poznać i żałowałem tego przez całe życie. Kiedy nadarzyła się okazja, by być bliżej ojca, postanowiłem z niej skorzystać. O wszystkim zadecydował przypadek, bowiem grób mojego ojca został uszkodzony i konieczne było przeniesienie szczątków w inne miejsce, stąd pomysł projektu – tłumaczył.

Nie wszyscy przyjęli jego projekt ze zrozumieniem. Szokujące są szczególnie te zdjęcia, na których mężczyzna leży nagi obok szczątków swojego ojca. Konto 33-latka w portalu Weibo zostało zablokowane. Ponadto, na mężczyznę wylała się fala krytyki od osób, które zarzuciły mu dążenie do popularności za wszelką cenę i brak empatii. Siyuan Zhuji powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami, że prawdziwa sztuka powinna stawiać czoła opinii publicznej i stawiać trudne pytania. – Faktycznie, był tutaj element autopromocji, ale jak w inny sposób dotrzeć do ludzi z ważnym przesłaniem? – zastanawiał się 33-latek.