27 bezimiennych grobów? Wstrząsające znalezisko na terenie okrytej złą sławą szkoły

Podopiecznymi placówki znanej jako Szkoła dla chłopców Arthura G. Doziera byli uczniowie płci męskiej w wieku od 13 do 21 lat. Trafili tam ci, którzy mieli problemy z prawem i kierowani byli przez sąd do instytucji łączącej cechy szkoły i poprawczaka. Przez lata swojej działalności szkoła dorobiła się złej sławy – w placówce dochodziło do pobić, gwałtów i tortur, a nawet przypadków zabójstw uczniów przez członków personelu. Jedna z największych instytucji reformujących małoletnich przestępców, administrowana przez władze miasta Marianne i władze stanowe, została zamknięta w 2011 roku.

Rok później na terenie szkoły przeprowadzono wstępne badania gruntu. Archeolodzy z University of South Florida odkryli wówczas 55 miejsc pochówku, z czego większość znajdowała się poza wydzielonym terenem cmentarza. Z dokumentacji wynika, że na terenie szkoły tylko w latach 1900-1973 doszło do około stu zgonów. Lokalne media, w tym m.in. dziennik „The Tampa Bay” , wielokrotnie informowały w tym czasie o nadużyciach, zaniedbaniach i przypadkach tajemniczej śmierci podopiecznych.