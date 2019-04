Te psy to sama słodycz. Teraz rozpoczynają karierę na Instagramie

Serwis standard.co.uk przygotował zestawienie instagramowych kont prowadzonych przez właścicieli psów. Dziennikarze skupili się nie tylko na czworonogach, które mają już wypracowaną pozycję w mediach społecznościowych, ale również na tych zwierzętach, które dopiero rozpoczynają swoją karierę, a mają potencjał do stania się swego rodzaju gwiazdami. Zwrócono uwagę m.in. na Rufusa i Scootera, których pierwsze zdjęcie opublikowano w grudniu 2018 roku.

Dwa długowłose miniaturowe jamniki mieszkają w kanadyjskim Vancouver, więc zimowa aura nie jest im obca. Dużo czasu spędzają na śniegu, chociaż razem z właścicielami podróżowały już do Kalifornii. Ich profil ma już ponad 16 tys. obserwujących, co i tak jest dobrym wynikiem biorąc pod uwagę datę debiutu czworonogów na Instagramie. Zainteresowanie dziennikarzy nie jest przypadkowe. Rufus i Scooter wkrótce mogą przyczynić się do wzrostu zarobków swoich właścicieli. Ci podpisali już umowę z firmą dostarczającą „psie smakołyki”, które pojawiły się na jednym zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych.

