Odegrali scenki inspirując się dziełami sztuki. Niektóre bawią do łez

Rosjanie raz po raz zaskakują kreatywnością, chociaż nie zawsze w pozytywnym kontekście. Ostatnio użytkownicy portalu społecznościowego vk.com, który jest odpowiednikiem Facebooka, przeprowadzili interesujące wyzwanie. Internauci zostali zaproszeni do odegrania scen inspirowanych sztuką klasyczną. Skupili się przy tym na obrazach, choć biorąc pod uwagę popularność wspomnianego projektu, inspirowanie się rzeźbami w przyszłości nie jest wykluczone.

Miał być Rembrandt, pojawiło się więcej twórców

Początkowo założono, że użytkownicy portalu będą nadsyłali zdjęcia, które będą kojarzyły się ze znanymi dziełami Rembrandta. Pomysł szybko jednak się rozprzestrzenił, a internauci odwzorowali również obrazy innych znanych artystów. I tak sieć zalały sceny inspirowane twórczością Pablo Picasso czy Leonardo da Vinci. W wyzwaniu brali udział nie tylko zawodowi aktorzy, ale również dzieci i grupy znajomych, które podjęły trudne zadanie odwzorowania scen przedstawiających wielu bohaterów. Jak im się to udało? To pozostawiamy do oceny czytelników.