Kościół przerobiono na dom. Teraz jest na sprzedaż

Niecodzienną ofertę opublikowała agencja Unique Property Company. Kościół przerobiony na dom znajduje się w Grazely leżącym na południu Anglii. Projektanci zadbali o to, by posiadłość zadowoliła najbardziej wymagających klientów. Wnętrza byłej świątyni zaadaptowano tak, że nowi mieszkańcy będą mieli do dyspozycji pięć sypialni, dużą jadalnię oraz nowoczesną kuchnię wyposażoną w szereg sprzętów.

Świątynia z XIX wieku