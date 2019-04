Zaatakowała pracownicę McDonald's, bo dostała za mało ketchupu. Pójdzie do więzienia

Chociaż do tego zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku, to temat powrócił w mediach kilka dni temu. Wszystko za sprawą rozprawy, jaka odbyła się w Santa Ana, czyli mieście leżącym w Kalifornii. To tam Mayra Berenice Gallo wybrała się niemal pół roku temu do restauracji McDonald's.

Pojawiło się nagranie

24-latka najwyraźniej nie była zadowolona z zamówienia. Stwierdziła, że otrzymała za mało ketchupu, a swoich racji chciała bronić w bezpośrednim starciu z kierowniczką lokalu. Starciu fizycznym, ponieważ Gallo dosłownie rzuciła się na pracownicę z pięściami. Na nic zdały się prośby obsługi restauracji oraz zapewnienia, że sprawa wkrótce zostanie załatwiona. Gniew 24-latki narastał i dopiero interwencja innych osób zatrudnionych w McDonald's przyniosła skutek. Gallo uciekła, a nagranie z jej udziałem trafiło do sieci.

Kobieta została zatrzymana w listopadzie i trafiła do aresztu. Dwa dni temu skazano ją na 18 dni więzienia oraz na 15 dni prac społecznych. Została także skierowana na kurs „zarządzania gniewem”.