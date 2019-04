Odtworzyli głowę psa sprzed 4 tys. lat. Jak wyglądało zwierzę?

Badacze twierdzą, że neolityczny pies był wielkości dużego collie i był zbliżony w zachowaniu do europejskiego szarego wilka. Czaszka zwierzęcia jest jedną z 24 znalezionych w 1901 roku podczas eksploracji wzgórza Cuween. Zdaniem naukowców, szczątki psów znalazły się tam około 500 lat po zbudowaniu właściwego grobowca, którego powstanie oszacowano na 2 500 lat p.n.e.– Ludzie spekulowali, czy fakt, że w jednym grobie znaleziono tak wiele psów, co jest bardzo nietypowe, sugeruje, że chodziło o jakieś totemiczne sprawy – komentowała dla „Guardiana” Alison Sheridan z Muzeum Narodowego Szkocji.

Dzięki nowoczesnym technikom możliwe było odtworzenie wyglądu głowy zwierzęcia. Jej model zbudowała ekspertka w dziedzinie medycyny sądowej Amy Thorton na podstawie wydruku 3D stworzonego przez specjalistów z dziedziny weterynarii z agencji rządowej Historic Environment Scotland i Królewskiego Uniwersytetu w Edynburgu.

Thorton skorzystała z metod, które normalnie stosuje do odtwarzania ludzkich głów. – Rekonstrukcja została wykonana tradycyjnie, w glinie, z użyciem wydruku 3D czaszki jako podstawy do zbudowania głowy – relacjonowała. – Gotowa rzeźba została pokryta silikonem i wykończona za pomocą sierści przypominającej tę z wilka europejskiego, co doradzili eksperci. Końcowy model daje nam fascynujący wgląd w to, jak wyglądało starożytne zwierzę – dodała specjalistka.