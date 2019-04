Kobieta od siedmiu lat kupuje tylko żółte rzeczy. „To, co robię nie jest uznawane za normalne”

Ella London nie bez powodu ma pseudonim Miss Sunshine. Spójrzcie na jej zdjęcia – wszystkie rzeczy, którymi się otacza są koloru żółtego. Można powiedzieć, że ma obsesję na punkcie tej barwy. – Wszystkie moje ubrania są żółte. Nigdy nawet nie próbowałam ich policzyć – powiedziała w jednym z wywiadów.

Ella twierdzi, że duże wyzwanie stanowi znalezienie butów w kolorze żółtym, ale i takie ma już w swojej kolekcji. Opisała także, w jaki sposób wygląda jej codzienne życie. – Każdego ranka, gdy robię sobie makijaż, zaglądam do mojej żółtej torebki do makijażu, używam żółtego cienia do powiek, a na specjalne okazje – żółtej szminki – opisała. – Wiem, że to, co robię, nie jest uważane za normalne (…) to sposób na wyrażenie siebie i bycie sobą – podsumowała.

Ella London tłumaczy, że to, że kupuje rzeczy, które są koloru żółtego to nie jest czysta fanaberia. Ulubionym kolorem jej taty była właśnie ta barwa. Mężczyzna zmarł na raka, gdy dziewczyna miała zaledwie dwa miesiące.

