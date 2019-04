Psy i błoto to bardzo złe połączenie. Te zdjęcia są na to najlepszym dowodem!

Nadejście wiosny wiążę się dla właścicieli psów z możliwościami chodzenia na dłuższe spacery do lasu czy nad rzekę. Obserwowanie jak pupil bawi się z innymi psami lub biega za piłką to prawdziwa radość. Czasami jednak zdarza się, że nasze czworonogi znajdą sobie inne atrakcje takie jak taplanie się w błocie czy kałużach. Dla właścicieli oznacza to jedno: konieczność natychmiastowej kąpieli po wejściu do domu. Te zdjęcia pokazują, dlaczego.