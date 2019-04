Pożar katedry Notre Dame. Na nagraniach widać moment zawalenia się iglicy

Pożar w słynnej paryskiej świątyni wybuchł w poniedziałek 15 kwietnia około godziny 19. Francuskie media podają, że ogień pojawił się najpierw na strychu budowli, a następnie rozprzestrzenił się na pozostałą część dachu. Na miejscu pracuje ponad 400 strażaków. Straż pożarna potwierdziła wcześniejsze medialne informacje, że runęła objęta ogniem iglica świątyni oraz jej dach. Do sieci trafiły krótkie nagrania, na których widać moment zawalenia się iglicy.

Według rzecznika katedry płonie całe drewniane wnętrze i zapewne nie uda się go uratować. – Staramy się opanować pożar. Walczymy o każdy centymetr. Udaje się nam zepchnąć pożar. Jest poważne ryzyko zawalenia się katedry. Ogień się nie rozprzestrzenia jednak nadal nie udaje nam się go zmniejszyć z powodu wysokości i szerokości katedry – powiedział przedstawiciel francuskiej straży pożarnej. Według francuskiego resortu spraw wewnętrznych nie wiadomo, czy uda się uratować katedrę. Około godziny 22 ministerstwo wydało komunikat, w którym zaznaczono, że ogień może się rozprzestrzenić do północnej części katedry, która do tej pory nie została nim objęta. Jeśli tak się stanie, świątyni grozi zawalenie. Dowódca paryskiej straży pożarnej potwierdził w rozmowie z AFP, że udało się uratować najcenniejsze dzieła sztuki.

Przyczyna pożaru jest na razie nieznana. Według nieoficjalnych informacji BBC do pożaru mogło dojść w związku z pracami renowacyjnymi, które od jakiegoś czasu są prowadzone na terenie świątyni celem uszczelnienia. W związku z pracami postawiono ogromne rusztowania, ponieważ konstrukcja wznosi się do 100 m wysokości. Koszty prac były szacowane na 6 mln euro.