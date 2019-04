NA ŻYWO: Pożar katedry Notre Dame. Prokuratura wszczęła śledztwo

09:25 Francuscy miliarderzy deklarują wsparcie finansowe odbudowy jednego z symboli Paryża. Prezes koncernu LVMH Bernard Arnault zapowiedział, że przeznaczy 200 mln euro na odbudowę katedry Notre Dame. Wcześniej wsparcie rekonstrukcji kwotą 100 mln euro zapowiedział François-Henri Pinault.



https://www.wprost.pl/swiat/10208729/pinault-daje-100-mln-euro-arnault-doklada-200-mln-najbogatsi-francuzi-wspieraja-odbudowe-katedry-notre-dame.html 08:57 Jeden z najbogatszych Francuzów François-Henri Pinault zapowiedział, że chce przeznaczyć na odbudowę katedry Notre Dame w Paryżu 100 mln euro.



https://www.wprost.pl/swiat/10208702/jeden-z-najbogatszych-francuzow-ofiarowal-100-mln-euro-na-odbudowe-notre-dame.html 08:30 W mediach społecznościowych nie brakuje nagrań modlących się i śpiewających pieśni religijne Francuzów.



https://www.wprost.pl/swiat/10208699/katedra-plonela-mieszkancy-paryza-modlili-sie-o-cud-te-nagrania-obiegly-swiat.html 08:12 Katedra Notre Dame skrywała cenne zabytki i relikwie. Opisujemy najsłynniejsze z nich:



https://www.wprost.pl/swiat/10208692/nie-tylko-korona-cierniowa-jakie-skarby-skrywala-katedra-notre-dame.html 07:57 Tak dziś rano wyglądała bezpośrednia okolica katedry.



https://twitter.com/CKozalBrennan/status/1118013565456265216 07:50 Wicepremier Beata Szydło potwierdza deklarację premiera Mateusza Morawieckiego: polski rząd chce się zaangażować w odbudowę katedry Notre Dame.



https://twitter.com/tvn24rozmowa/status/1118024229390360576 07:25 Wyrazy ubolewania na ręce przedstawicieli francuskiego episkopatu złożył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.



https://www.wprost.pl/kraj/10208685/przewodniczacy-kep-jestem-wstrzasniety-obrazem-plonacej-katedry-notre-dame-w-paryzu.html 07:00 Po godzinie 1 w nocy mer Paryża Anne Hidalgo pokazała zdjęcie z miejsca przechowywania ocalonych relikwii, m.in. korony cierniowej i tuniki św. Ludwika.



https://twitter.com/Anne_Hidalgo/status/1117926795393863681 06:45 Tragiczny pożar Notre Dame zdominował okładki wtorkowych dzienników.



https://twitter.com/Le_Figaro/status/1117969382720856064 06:37 W sieci pojawiają się pierwsze zdjęcia z wnętrza spalonej świątyni.



https://twitter.com/Jake_Hanrahan/status/1117922394985902081 06:30 Jak podaje agencja AFP, na razie nie wiadomo, jaki jest stan trzech bezcennych rozet z witrażami. Według wstępnych informacji co najmniej jedna z nich miała zostać "nietknięta".



https://twitter.com/AFP/status/1118005040424177665 06:15 Agencje Reuters i AFP donoszą, że w sieci rozpoczęły się już pierwsze zbiórki na odbudowę katedry. O jednej z nich poinformowała Anne Le Breton, zastępca burmistrza 4. dzielnicy. W odpowiedzi na „liczne prośby” jako „narodową zbiórkę” prowadzi ją Fondation du patrimoine (Fundacja Dziedzictwa). Podobne inicjatywy powstają na całym świecie, m.in. za pośrednictwem platformy Go Fund Me. 05:26 Z pożogi udało się uratować bezcenne relikwie, m.in. koronę cierniową i tunikę św. Ludwika.



https://twitter.com/AFP/status/1117986410378563584 05:15 W poniedziałek w nocy prezydent Francji zapowiedział odbudowę katedry.



– Bądźmy dumni, bo zbudowaliśmy tę katedrę ponad 800 lat temu. Wznieśliśmy ją i przez wieki pozwalaliśmy jej rozrastać się i poprawialiśmy ją. Dzisiejszej nocy uroczyście przysięgam: odbudujemy ją wspólnie – zapowiedział Emmanuel Macron. Nowo wybrany przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji Eric de Moulins-Beaufort poinformował, że odbudowa katedry wymaga „lat pracy”.



https://www.wprost.pl/swiat/10208671/prezydent-francji-przysiega-wspolnie-odbudujemy-notre-dame-w-sieci-ruszyly-zbiorki.html 03:12 Około godz. 3 nad ranem władze poinformowały, że pożar został ugaszony po 8 godzinach walki z ogniem. W akcji uczestniczyło kilkuset strażaków. Jeden z nich został poważnie ranny.

Pożar w Notre Dame

Pożar w katedrze Notre Dame wybuchł w poniedziałek 15 kwietnia około godziny 19. Ogień pojawił się najpierw na strychu budowli, gdzie trwały prace renowacyjne, a następnie rozprzestrzenił się na pozostałą część dachu. Z ogniem do godziny 3 rano walczyło kilkuset strażaków. Ostatecznie udało się uchronić główną konstrukcję i dwie wieże. W trakcie pożaru runęła iglica i zawalił się dach. Ogień zniszczył część wnętrza.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Według France 24 prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego podpalenia. Agencja AFP podała, że podczas akcji gaśniczej poważnie ranny został jeden ze strażaków. Dowódca paryskiej straży pożarnej potwierdził w rozmowie z AFP, że udało się uratować najcenniejsze dzieła sztuki.