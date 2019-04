„Relikwie ocalały”. Mer Paryża pokazała zdjęcie

O sukcesie strażaków, którym udało się uratować część bezcennych artefaktów znajdujących się w katedrze Notre Dame, poinformowała na Twitterze mer Paryża Anne Hidalgo. „Korona cierniowa, tunika św. Ludwika i kilka innych skarbów są już w bezpiecznym miejscu” – napisała polityk, dziękując strażakom, policjantom i przedstawicielom służb miejskich.

W paryskiej katedrze znajdowało się kilka ważnych dla chrześcijaństwa relikwii, m.in. korona cierniowa, w której według Biblii ukrzyżowany został Jezus Chrystus, jeden z gwoździ, za pomocą których Zbawiciel został przybity do krzyża oraz relikwiarz drzewa Krzyża Świętego, który był obecny przy koronacji królów Polski od czasów Władysława Jagiełły poczynając.

Nie wiadomo na razie, jaki jest los witraży wypełniających rozety zdobiące katedrę. Agencja AFP podaje, że co najmniej jedna z nich pozostała nietknięta.