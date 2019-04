To miejsce ważne nie tylko dla Francuzów. Polskie akcenty w Notre Dame

Rozety, olbrzymie organy czy relikwie korony cierniowej. To jedne ze skarbów znajdujących się we wnętrzu katedry Notre Dame. Ogień trawiący wnętrza świątyni zapewne zniszczył część cennych przedmiotów, a największe obawy dotyczą tych z nich, których nie udało się wynieść podczas akcji ratunkowej. Przed płonącą świątynią gromadzili się mieszkańcy Paryża, dla których Notre Dame było symbolem stolicy oraz katolickiej Francji. Warto jednak przypomnieć, że kościół był istotnym miejscem również na mapie podróżujących i pielgrzymujących Polaków. Niemały wpływ na to miała historia naszego kraju.

Koronacje królów i polska kaplica

W skarbcu katedralnym mieścił się relikwiarz z drzewem, który według przekazów pochodził z Krzyża Świętego. To własnie te relikwie były obecne podczas koronacji polskich królów. Pierwszy monarchą, który zainaugurował swój okres panowania w obecności fragmentów krzyża był Władysław Jagiełło. Relikwie zostały wywiezione z kraju przez Jana II Kazimierza w 1669 roku.

Polacy doczekali się w Notre Dame także swojej kaplicy, która została otworzona w roku 100-lecia niepodległości. Na obecności poświęcenia kaplicy byli obecni m.in. Piotr Gliński i Stanisław Karczewski. „Polska Kaplica w Katedrze Notre-Dame to polski ślad w sercu Francji” – napisał wówczas marszałek Senatu na Twitterze. „Mam nadzieję, że to miejsce będzie radować Polaków i służyć wiernym bez względu na narodowość” – dodał.

Zdjęcia z uroczystości udostępnił w poniedziałek także minister kultury. „Sześć miesięcy temu miałem bardzo smutną rozmowę z proboszczem Katedry Notre Dame. Brak środków na remonty” – napisał Gliński. „1 grudnia otworzyliśmy w świątyni polską kaplicę z pięknym obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej. Planowaliśmy wsparcie finansowe kolejnej” – dodał.

Co jeszcze znajdowało się w katedrze Notre Dame?

Dzwon Emmanuel

Znajdujący się w południowej wieży dzwon Emmanuel towarzyszył Francuzom podczas istotnych wydarzeń. Jego dźwięk był słyszalny m.in. w momencie ogłoszenia zakończenia II wojny światowej, a do pożaru był używany podczas ważnych okazji.



Relikwie gwoździa

Wewnątrz katedry Notre Dame przechowywano także inne relikwie ważne dla religii chrześcijańskiej. Odwiedzający mogli zobaczyć m.in. fragment krzyża, na który miał umrzeć Jezus, oraz jeden z gwoździ, którymi miał być do niego przybity.



Gargulce

Nie należy zapominać także o okazałych zdobieniach na zewnątrz katedry. Notre Dame była znana z licznych rzeźb gargulców oraz maszkaronów, czyli dekoracji w postaci głowy ludzkiej lub postaci fantastycznej.



Dwie wieże

Dwie wieże dzwonnicze przez kilka wieków były uznawane za najwyższe obiekty w Paryżu. Ten tytuł odebrała im Wieża Eiffla, chociaż katedra ciągle była rozpoznawalna właśnie dzięki wspomnianym okazałym wieżom.



Organy

Znakiem rozpoznawczym Notre Dame były również organy skonstruowane w XVIII wieku i uznawane za jeden z największych tego typu instrumentów na świecie. Wielokrotne renowacje pozwoliły zachować dobre brzmienie organów, w których część piszczałek pochodziła sprzed kilku wieków.



Rozeta

Paryska świątynia znana była także z trzech okazałych rozet, których powstanie datuje się na XIII wiek. Na razie nie wiadomo, jaki jest ich stan. Agencja AFP przekazała, że co najmniej jedna z nich miała zostać "nietknięta".



Tunika św. Ludwika

Strażacy wynieśli z katedry także tunikę św. Ludwika, czyli odzienie należące do króla Ludwika IX, który władał Francją od 1226 do 1270 roku.



Relikwie korony cierniowej

Do najważniejszych relikwii przechowywanych w katedrze Notre Dame można zaliczyć koronę cierniową czyli obręcz z cierni, która miała zostać nałożona na głowę Chrystusa przed śmiercią na krzyżu. Już teraz wiadomo, że tę cenną relikwię udało się uratować.Czytaj także:

Jeden z najbogatszych Francuzów ofiarował 100 mln euro na odbudowę Notre Dame