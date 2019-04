Bebe Rexha jest poważnie chora. Opublikowała przejmujący wpis na Instagramie

Bebe Rexha to amerykańska piosenkarka, o której dzięki utworowi „Say my name” usłyszał świat. Wyznała, że jest poważnie chora. „Mam nadzieję, że zaakceptujecie mnie taką, jaką jestem. Kocham Was” – napisała, zwracając się do swoich fanów.

„Przez długi czas nie rozumiałam, dlaczego czułam się tak źle. Dlaczego czułam takie przygnębienie, że nie chciałam wychodzić z domu lub przebywać w otoczeniu ludzi. Nie wiedziałam, czemu nie mogłam spać, czemu mogłam tworzyć muzyki. Teraz już wiem, dlaczego" – napisała piosenkarka w mediach społecznościowych. Przyznała, że jest chora. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową. „Już się tego nie wstydzę. To wszystko. (…) Mam nadzieję, że zaakceptujecie mnie taką, jaką jestem. Kocham Was" – dodała w kolejnych postach opublikowanych na Twitterze. Fani okazali piosenkarce wielkie wsparcie piosenkarce. „Wszystko będzie dobrze”, „Trzymaj się”, „Poczujesz się lepiej” – czytamy w komentarzach. Bebe Rexha to amerykańska piosenkarka i autorka tekstów pochodzenia albańskiego. W listopadzie 2018 roku ukazał się jej singiel „Say my name” z udziałem Davifa Guetty i J. Balvina, który stał się bardzo popularny. Piosenkarka jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją ponad 8 milionów internautów. Czytaj także:

