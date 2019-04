W ramach zbiórki powspinamy się na Notre Dame. Ubisoft daje 500 tys. euro i grę Assasin's Creed: Unity

Ubisoft to prawdziwy gigant branży gier komputerowych. Pochodzący z Francji producent i wydawca posiada oddziały w kilkunastu krajach i dostarczył światu takich tytułów, jak Anno 2205, Beyond Good & Evil, Far Cry, Prince of Persia: Piaski czasu, Rayman, Silent Hunter, South Park: Kijek Prawdy, Tom Clancy’s Splinter Cell, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Watch Dogs czy właśnie Assassin's Creed. By zwrócić większą uwagę na zbiórkę pieniędzy na odbudowę Notre Dame, firma postanowiła udostępnić za darmo swoją produkcję, w której jednym z „bohaterów” jest właśnie Paryż i jego katedra.

Gra Assasin's Creed: Unity pochodzi z 2014 roku, a jej akcja toczy się we Paryżu w czasie rewolucji francuskiej. Jako tytułowy asasyn, płatny zabójca, główny bohater stara się pomścić swojego ojca. Podobnie jak w wielu poprzednich odsłonach serii Assasin's Creed, gracz może poruszać się po dachach budynków, w tym także katedry Notre Dame, która została odwzorowana z wyjątkową dbałością o szczegóły. Z tego też względu Francuzi postanowili udostępnić swoje dzieło za darmo. Będzie można je ściągnąć i zachować na zawsze, pod warunkiem, że zrobi się to przed upływem tygodnia.

Zbiórki na odbudowę

Agencje Reuters i AFP donoszą, że w sieci rozpoczęły się już pierwsze zbiórki. O jednej z nich poinformowała Anne Le Breton, zastępca burmistrza 4. dzielnicy. W odpowiedzi na „liczne prośby” jako „narodową zbiórkę” prowadzi ją Fondation du patrimoine (Fundacja Dziedzictwa). Podobne inicjatywy powstają na całym świecie, m.in. za pośrednictwem platformy Go Fund Me.

Pożar w Notre Dame

Pożar w katedrze Notre Dame wybuchł w poniedziałek 15 kwietnia około godziny 19. Ogień pojawił się najpierw na strychu budowli, gdzie trwały prace renowacyjne, a następnie rozprzestrzenił się na pozostałą część dachu. Z ogniem do godziny 3 rano walczyło kilkuset strażaków. Ostatecznie udało się uchronić główną konstrukcję i dwie wieże. W trakcie pożaru runęła iglica i zawalił się dach. Ogień zniszczył część wnętrza.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Według France 24 prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego podpalenia. Agencja AFP podała, że podczas akcji gaśniczej poważnie ranny został jeden ze strażaków. Dowódca paryskiej straży pożarnej potwierdził w rozmowie z AFP, że udało się uratować najcenniejsze dzieła sztuki.

Przyczyna pożaru jest na razie nieznana. Według nieoficjalnych informacji „Le Figaro” do pożaru mogło dojść w związku z pracami renowacyjnymi, które od jakiegoś czasu są prowadzone na terenie świątyni. W związku z pracami postawiono ogromne rusztowania, ponieważ konstrukcja wznosi się do 100 m wysokości. Koszty prac były szacowane na 6 mln euro.

