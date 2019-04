Mężczyzna zatrzymany w katedrze św. Patryka. Miał przy sobie dwa kanistry benzyny i zapalniczki

Rzecznik New York City Police Department poinformował, że do zdarzenia doszło w środę około godziny 19:55. Nieco wcześniej mężczyzna zaparkował przed słynnym budynkiem przez Fifth Avenue na Manhattanie swojego minivana. Przez pewien czas chodził po okolicy, po czym wrócił do auta, wyjął z niego dwa kanistry benzyny, dwie butelki innego łatwopalnego płynu i wszedł z nimi do katedry.

– Tuż po jego wejściu zareagował ochroniarz, który podszedł i poinformował, że nie może być w katedrze z tymi przedmiotami, które przyniósł – relacjonował John Miller z NYPD. – W tym momencie benzyna zaczęła się rozlewać na podłogę, a mężczyzna zawrócił – przekazał oficer. Ochrona katedry wezwała policjantów, którzy zatrzymali 37-latka. – Tłumaczył to tak, że postanowił przejść przez katedrę, by dostać się do Madison Avenue. Utrzymywał, że zabrakło mu paliwa w aucie. Przyjrzeliśmy się samochodowi – okazało się to nieprawdą. Wtedy postanowiliśmy aresztować mężczyznę – wskazał Miller.

Funkcjonariusz zaznaczył, że nie chce na razie przesądzać o zamiarach 37-latka, ale wejście do słynnej świątyni z takim ładunkiem jest czymś, co zawsze powinno budzić obawy co do intencji.

