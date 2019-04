Premier Morawiecki rozmawiał z Elonem Muskiem. „Polska staje się czymś w rodzaju Doliny Krzemowej UE”

– Rozmawiał Pan z Elonem Muskiem i zachęcał do zbudowania fabryki w Polsce. Jakie ulgi podatkowe mu Pan zaproponował, bo w USA świetnie mu idzie korzystanie z takich ulg. – spytał na wstępie dziennikarz z Fox News.

– W Polsce mamy bardzo dobre warunki do prowadzenia biznesu. Niedawno agencja FTSE Russell zaliczyła Polskę do grupy gospodarek rozwiniętych. Jednocześnie nasza gospodarka zachowuje nadal wiele cech państw rozwijających się. Między innymi relatywnie niskie podatki i duże zasoby wykwalifikowanych, utalentowanych pracowników. – zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

Premier zapewniał także, że Polska ma duże możliwości przyciągania inwestorów zagranicznych w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Dodatkowo z każdym z inwestorów, rząd może rozmawiać indywidualnie, aby zaproponować mu dobre warunki do inwestowania kapitału. Zdaniem Morawieckiego, Polska wyróżnia się tym, że może zaoferować fundusze na szkolenie pracowników, ulgi podatkowe związane z nabyciem nieruchomości.

Inwestycje w elektromobilność

Co ciekawe, Premier jako jeden z atutów Polski podał inwestycje w elektromobilność. Morawiecki zapewniał, że Polska zainwestowała w elektryczne samochody, autobusy, nowoczesne pociągi i... Sztuczną Inteligencję. Miał być to jeden z głównych powodów, dlaczego do naszego kraju zawitali inni, światowi inwestorzy, tacy jak np. LG.

Dolina Krzemowa UE

– Stajemy się czymś w rodzaju Doliny Krzemowej w Unii Europejskiej. – zapewnił premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na argument o zachęcaniu do inwestycji jedynie firm produkcyjnych. Zdaniem premiera, w Polsce dobrze poczują się także firmy software-owe. Aby obronić ten argument, podkreślił, że w ostatnim międzynarodowych konkursie programistycznym, w czołowej szóstce były dwa zespoły z Polski. Jeden z Politechniki Warszawskiej, a drugi z Wrocławskiej.

Czytaj także:

Premier Morawiecki: Za trzy lata powstanie gazociąg bałtycki