Irlandia Płn.: 29-letnia dziennikarka zabita na ulicy. Policja: To terroryzm

Jak opisywała na Twitterze inna przedstawicielka mediów, Leona O'Neill, 29-latka znalazła się w okolicy, gdzie policjanci prowadzili przeszukanie domu należącego do tzw. republikanów. W pewnym momencie doszło do zamieszek, a w stronę funkcjonariuszy poleciały koktajle Mołotowa i padły strzały. Jak wynika z relacji jej koleżanki po fachu, w pewnym momencie dziennikarka została postrzelona i upadła w pobliżu policyjnego Land Rovera. Mimo szybkiej pomocy funkcjonariuszy, kobieta zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Mark Hamilton, zastępca komendanta głównego policji Irlandii Północnej, stwierdził w rozmowie z mediami, że wydarzenie z Derry tratowane są jako „akt terrorystyczny” . Michelle O’Neill z partii Sinn Fein określiła zabójstwo dziennikarki jako „bezsensowną utratę życia” . – Zabójstwo tej młodej kobiety to ludzka tragedia dla jej rodziny, ale to także atak na wszystkich członków tej społeczności, atak na nasz proces pokojowy i Porozumienie wielkopiątkowe (Przyjęte w 1998 roku, dotyczyło pozostania przez Irlandię Płn. częścią Wlk. Brytanii – red.). Zdecydowanie potępiam tych, którzy są odpowiedzialni za zabójstwo tej młodej kobiety – mówiła polityk.