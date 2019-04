Podróżniczka kąpała się w niedozwolonym miejscu? Wywołała oburzenie mieszkańców

Zdjęcia przedstawiały Cleo Codrington pływającą w wodzie w miejscu, które do złudzenia przypomina Blue Springs niedaleko Putāruru. Od 2016 roku obowiązuje tam zakaz wchodzenia do wody, aby chronić roślinność i koryto rzeki przed licznymi turystami. Co więcej, miejsce to jest źródłem wody dla kilku firm zajmujących się jej sprzedażą – 70 procent wody butelkowanej w Nowej Zelandii pochodzi z tego kraju.

Partner kobiety Mitch Cox, który razem z nią podróżuje, wyjaśnił w rozmowie z „NZ Herald” , że w rzeczywistości znajdowali się oni w okolicy Wodospadu Tarawera Falls, około 120 kilometrów oddalonego od miejsca, w którym oskarżono ich, że zrobili sobie zdjęcia.