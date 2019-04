Papież przewodniczył Drodze Krzyżowej w Koloseum. Mowa była m.in. o migrantach i kobietach

Chociaż Drodze Krzyżowej przewodniczył sam papież Franciszek, to wierni mieli swój wymierny wkład w nabożeństwo. Pomiędzy poszczególnymi stacjami krzyż nieśli m.in.: migrantka z Nigerii wraz z córką, niepełnosprawny mężczyzna poruszający się na wózku, podopieczna ośrodka, w którym przebywają ofiary handlarzy ludźmi czy dwoje młodych Polaków. Tekst rozważań napisała s. Eugenia Bonetti, która przez 25 lat pracowała na misjach w Kenii.

„Wielki deficyt człowieczeństwa”

Już w rozmowie z Radiem Watykańskim s. Bonetti mówiła o tym, że dopiero po powrocie do Włoch z Afryki rozpoczęła się jej najtrudniejsza misja. – W kraju, który definiuje się jako chrześcijański odkryłam wielki deficyt człowieczeństwa. Zobaczyłam, że dobrobyt i kariera zabijają ludzkie serca. Nic już nas nie dotyka, trudno nam nawet we współczesnych niewolnikach zobaczyć ludzi takich samych jak my. Stąd temat handlu ludźmi znalazł się w centrum moich rozważań – wyjaśniła zakonnica, która obecnie pomaga młodym kobietom sprowadzanym do Włoch i zmuszanych do prostytucji.