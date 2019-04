Zamknął dziecko w klatce dla psa. Zdjęcia wysłał byłej żonie

Jak podaje „The Sun” powołując się na chińskie media, autorem wspomnianych zdjęć jest Xu Qian, który razem z córką mieszka w Caitang Town na południu Chin. Mężczyzna rok temu rozwiódł się z żoną i uzyskał prawa do opieki nad dzieckiem. Z fotografii udostępnionych przez matkę dziewczynki wynika, że ta stała się ofiarą przemocy domowej. Nie dość, że została zamknięta w metalowej klatce dla psa, to na jej ciele widoczne są siniaki oraz nacięcia.

Chciał ją zezłościć

Chociaż post ze zdjęciami dziewczynki został udostępniony w mediach społecznościowych ponad 38 tys. razy, to jej matka nie wierzy w to, że policja zrobi coś w tej sprawie. – Policjanci też są mężczyznami i pomagają innym mężczyznom – stwierdziła kobieta. – Często znęcał się nade mną, a za każdym razem jak dzwoniłam na policję, ta tylko go upominała – dodała.

Funkcjonariusze postanowili jednak przyjrzeć się sprawie i wszczęli dochodzenie. Xu Qian podczas przesłuchania przyznał, że wysłał zdjęcia byłej żonie, bo chciał ją „zezłościć”. Na razie nie wiadomo, czy zostaną mu odebrane prawa rodzicielskie.