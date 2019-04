Zrzuciła ponad 60 kilogramów. Chciała założyć na swój ślub wymarzoną suknię

– Ja po prostu nie wiedziałam, co to znaczy odpowiednio jeść. Nigdy nie jadłam, bo byłam głodna. Jadłam, ponieważ coś ładnie pachniało albo wyglądało dobrze czy po prostu wychodziłam ze znajomymi do restauracji. Potem, gdy poznałam mojego męża było jeszcze gorzej. Razem prowadziliśmy bardzo niezdrowy tryb życia. W końcu moja waga pokazała prawie 130 kilogramów i zaczęłam mieć poważne problemy zdrowotne – wyznaje.

Jak mówi kobieta w rozmowie z magazynem „People” sama nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej waga „sprawiała jej tyle bólu” . – Nie mogłam tańczyć, bo jak się schylałam to bolały mnie kolana. Zawsze miałam jednak w głowie jakąś wymówkę. Teraz już wiem, że moje kolana nie wytrzymywały masy mojego ciała – dodaje.

Jak mówi, zawsze wiedziała, że przyjdzie moment, w którym będzie musiała wprowadzić jakieś zmiany. – Momentem przełomowym było to, jak wróciliśmy z DisneyWorld. Wysłali nam zdjęcia i byłam upokorzona. Nie mogłam uwierzyć, że to ja – opowiada. Wtedy para zaczęła ćwiczyć i pilnować swoich posiłków. To zadziałało – kobieta na początek zrzuciła 35 kilogramów. – Dzień, w którym weszłam na wagę i zobaczyłam, że ważę mniej o 45 kilogramów był jednak tym, w którym byłam najszczęśliwsza i zadziwiona. Potem już świętowałam – chodziłam na siłownię z radością – mówi.

Kilka miesięcy później O'Toole osiągnęła swoją wymarzoną wagę – 66 kilogramów. Ku swojej uciesze, wyszła za mąż i zmieściła się w swoją wymarzoną suknię ślubną.