Żona szefa Ku Klux Klanu przyznała się do zabicia męża. Utrzymywała, że zaginął

Jak zeznała kobieta przed sądem hrabstwa St. Francois, strzeliła do Franca Ancony dwukrotnie w ich domu w Leadwood. „Oddałam obydwa strzały, które przyczyniły się do śmierci mojego męża” – powiedziała.

Frank Ancona już wcześniej przyznawać się miał znajomym, że jego żona odurzała go w przeszłości i prawdopodobnie próbowała go zabić. W lutym 2017 roku mężczyzna zaginął. Śledczy szybko odkryli posty o dziwnej treści zamieszczane przez Malissę Anconę w sieci. Szukała... współlokatora. W rozmowie z organami ścigania miała stwierdzić, że wierzyła w to, iż mąż ją opuścił, dlatego szukała kogoś, kto pomoże jej opłacać rachunki.

Ciało Franka Ancony odkryte zostało w pobliżu rzeki na obrzeżach małego miasta Belgrade w stanie Missouri, wkrótce po tym, jak jego rodzina zgłosiła zaginięcie. Głównymi podejrzanymi szybko stali się żona mężczyzny i jego pasierb Paul Jinkerson. Dwójka oskarżona została 13 lutego 2017 roku o morderstwo pierwszego stopnia, manipulowanie dowodami i porzucenie zwłok.

Historia, którą przedstawiała Malissa zmieniała się wielokrotnie od czasu zabójstwa. Początkowo obwiniała o to swojego syna, mówiąc, że strzelił on do jej męża w ich sypialni. Później napisała do sędziego list, w którym mówiła, że w rzeczywistości to ona strzeliła do męża, ale później sporządziła kolejny, w którym zaznaczała, że gdy pisała poprzedni, nie była w pełni władz umysłowych.

W piątek 19 kwietnia rano miała odbyć się rozprawa, w celu ustalenia dat procesu. Jednak zamiast tego, kobieta miała zawrzeć umowę z prokuratorami, według której przyzna się do zabójstwa drugiego stopnia, manipulacji dowodami i porzucenia zwłok. Powiedziała sędziemu, że Jinkerson nie brał udziału w zbrodni, ale pomógł jej posprzątać miejsce, w którym do tego doszło oraz pozbyć się zwłok.