Sri Lanka. Eksplozje w kościołach i hotelach, rośnie liczba ofiar. „Skoordynowany atak na chrześcijan”

Agencja Reuters podaje, że do wybuchów doszło w dwóch kościołach i dwóch hotelach. Z kolei Sky News informuje, że ładunki wybuchowe znajdowały się w trzech świątyniach i trzech hotelach. Z początkowych ustaleń wynikało, że nie żyje co najmniej 20 osób, 280 zostało rannych. Poszkodowani zostali przewiezieni do okolicznych szpitali. Lekarze walczą o ich życie. Jak informuje policja, wśród rannych mogą być turyści.

Do eksplozji doszło w kościele św. Antoniego w Kolombo, a także w świątyniach w Negombo i Kochchikade podczas odprawia nabożeństw. Jak podaje Reuters, do przeprowadzenia ataków terrorystycznych nie przyznało się dotychczas żadne ugrupowanie. Z wstępnych ustaleń śledczych wynika, że dokonać zamachu mogli zamachowcy w samobójczym akcie.

Korespondent Sky News poinformował, że atak jest „odbierany jako skoordynowany atak na chrześcijan". – To bardzo niepokojące. Wierzący chcą w Niedzielę Wielkanocną cieszyć się świętami – dodał Tom Cheshire.

Rośnie liczba ofiar

Po godzinie 8.30 Reuters podał, że w wyniku eksplozji zmarło około 100 osób, 400 zostało rannych. Jak informuje BBC, prezydent Sri Lanki Maithripala Sirisena wydał oświadczenie, w którym „wzywa obywateli do tego, by zachowali spokój i wspierali władze w prowadzeniu śledztwa".

