290 osób zginęło w wyniku zamachów na Sri Lance. Wśród ofiar gwiazda telewizji, politycy i dzieci miliardera

BBC opublikowało nowe informacje na temat ofiar zamachów na Sri Lance. Wśród śmiertelnych ofiar jest m.in. trzech pracowników hotelu Shangri-La. W wyniku tego samego ataku miało zginąć czterech aktywistów politycznych z Indii, którzy odpoczywali na Sri Lance po wyczerpującej kampanii wyborczej. Według BBC służby zidentyfikowały także dwóch działaczy politycznych z Bengaluru. Śmierć poniosło także czterech członków personelu restauracji Taprobane, która znajduje się w hotelu Cinnamon Grand. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że w ataku na jeden z hoteli w kolombo zginęła gwiazda lokalnej telewizji - szefowa kuchni Shantha Mayadunne i jej córka Nisanga. Kilka godzin przed ekspolocją w sieci pojawiło się zdjęcie Mayadunne podczas rodzinnego śniadania w hotelu.

Amerykańska stacja NBC podała, że wśród ofiar ataków na Sri Lance jest także amerykański obywatel - 40-letni Dieter Kowalski z Denver, który zatrzymał się w hotelu Cinnamon Grand podczas podróży służbowej. Premier Australii przekazał, że w atakch zginęło także dwóch obywateli tego kraju. Z informacji BBC wynika, że śmierć poniósł także wnuk prominentnego polityka banglijskiej partii Awami League poseł Sheikh Fazlul Karim Selima, który miał przebywać w jednym z hoteli na Sri Lance ze swoją rodziną.

Wcześniej media informowały, że w atakach troje dzieci stracił miliarder Anders Holch Povlsen. Duńczycy przebywali na Sri Lance w celach turystycznych.

Zamachy w Wielkanoc

Zamachy na hotele i kościoły zostały przeprowadzone w Niedzielę Wielkanocną. W krótkim odstępie czasu zamachowcy samobójcy dokonali detonacji ładunków w sześciu miejscach, dwie kolejne eksplozje nastąpiły po południu. Około godziny 9 rano zaatakowani zostali uczestnicy nabożeństwa w sanktuarium św. Antoniego w Kolombo, stolicy kraju. W tym samym mieście doszło także do ataków na pięciogwiazdkowe hotele: Cinnamon Grand, Shangri-La Hotel oraz The Kingsbury. Kolejne zamachy miały miejsce w Negobombo w kościele św. Sebastiana oraz w świątyni katolickiej w mieście Batticaloa (Madakalapuwa). Po południu zaatakowany został hotel w mieście Dehiwala-Mount Lavinia. Ostatnia eksplozja miała miejsce w prywatnym domu w dzielnicy Dematagoda w Kolombo podczas operacji policji prowadzonej w związku z zamachami.

Władze zignorowały zagrożenie?