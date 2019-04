Jak podaje The Guardian, we wtorek 23 kwietnia 2019 roku Państwo Islamskie przyznało się do przeprowadzenia zamachów na Sri Lance. W wyniku zamachów zginęły 320 osoby, w tym co najmniej 45 dzieci. Wciąż w szpitalach przebywają osoby ranne, które walczą o życie, co oznacza, że liczba ofiar może wzrosnąć. W ramach poszukiwania osób odpowiedzialnych za ataki na kościoły i hotele, zatrzymano już 40 osób i przeszukano 20 domów. Wśród zatrzymanych miał znaleźć się m.in. kierowca furgonetki, którą mogli jeździć zamachowcy oraz właściciel domu, w którym spali niektórzy z terrorystów.

Żałoba narodowa

Wtorek 23 kwietnia został ogłoszony dniem żałoby narodowej na Sri Lance. O godzinie 8:30 rano mieszkańcy kraju zatrzymali się na trzy minuty, by uczcić pamięć ofiar ataków. Od północy obowiązuje z kolei stan wyjątkowy, przyznający służbom większe uprawnienia. Pomoc w poszukiwaniu winnych ma nadejść także z zagranicy. Swoimi informacjami ma podzielić się m.in. FBI oraz służby specjalne kilku innych krajów.

Zamachy w Wielkanoc

Zamachy na hotele i kościoły zostały przeprowadzone w Niedzielę Wielkanocną. W krótkim odstępie czasu zamachowcy samobójcy dokonali detonacji ładunków w sześciu miejscach, dwie kolejne eksplozje nastąpiły po południu. Około godziny 9 rano zaatakowani zostali uczestnicy nabożeństwa w sanktuarium św. Antoniego w Kolombo, stolicy kraju. W tym samym mieście doszło także do ataków na pięciogwiazdkowe hotele: Cinnamon Grand, Shangri-La Hotel oraz The Kingsbury. Kolejne zamachy miały miejsce w Negobombo w kościele św. Sebastiana oraz w świątyni katolickiej w mieście Batticaloa (Madakalapuwa). Po południu zaatakowany został hotel w mieście Dehiwala-Mount Lavinia. Ostatnia eksplozja miała miejsce w prywatnym domu w dzielnicy Dematagoda w Kolombo podczas operacji policji prowadzonej w związku z zamachami.

Władze zignorowały zagrożenie?

Obecnie prowadzone są przesłuchania aresztowanych osób. Jak dotychczas żadna z organizacji nie przyznała się do serii zamachów. Minister zdrowia Rajitha Senaratne przekazał jednak, że siedmiu zamachowców powiązanych było z organizacją National Thowheed Jama’ath. – Nie wierzymy, że ataki zostały przeprowadzone przez grupę ludzi wyłącznie z tego kraju. To nie udałoby się bez działania międzynarodowej sieci – podkreślił Senaratne. Z notatki ujawnionej przez ministra telekomunikacji wynika, że 10 dni przed zamachami policja informowała wywiad o niebezpieczeństwie grożącym ze strony właśnie tej organizacji katolikom w trakcie Wielkanocy, ale ostrzeżenia zostały zbagatelizowane. Premier stwierdził w niedzielę, że on ani inni czołowi członkowie rządu nie zostali poinformowani o zagrożeniu. Jak podkreślił, konieczne jest sprawdzenie, jakie środki bezpieczeństwa zostały podjęte. O międzynarodową pomoc w ustaleniu, kto stoi za zamachami i w ujęciu mocodawców zaapelował prezydent. – Z raportów wywiadu wynika, że za naszymi lokalnymi terrorystami stoją międzynarodowe grupy. Dlatego prezydent zwraca się o pomoc do innych krajów – wyjaśnił rzecznik. Po zamachach na Sri Lance ogłoszono godzinę policyjną, a władze zadecydowały o wprowadzeniu blokady mediów społecznościowych, tłumacząc to zapobieganiem „rozprzestrzeniania się nieprawdziwych informacji”.

