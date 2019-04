Kobieta zmarła na raka. Wcześniej napisała swój własny nekrolog: Do chol***, było dobrze

W 2017 roku Bailey Jean Matheson skarżyła się na silne bóle brzucha. Po pewnym czasie zgłosiła się do szpitala. Lekarze zakładali, że przyczyną dolegliwości mogą być problemy trawienne. Jednak po przeprowadzeniu szeregu dokładniejszych badań, okazało się, że sprawa jest poważna. U Bailey lekarze zdiagnozowali rzadką postać nowotworu. Gdyby chorobę wykryto wcześniej, kobieta miałaby większe szanse na wyleczenie. Podjęła bardzo trudną decyzję o rezygnacji z chemioterapii. Bailey zmarła 5 kwietnia 2019 roku. Wcześniej napisała swój własny nekrolog.

„Trzydzieści pięć lat to nie wydaje się zbyt długo, ale do cho****, było dobrze” – czytamy w jego treści. „Pamiętam, gdy mama mówiła, że strata dziecka to dla rodziców najtrudniejsze z ludzkich doświadczeń. Moi rodzice dali mi największy dar wspierając mnie i szanując moją decyzję. Wiem, że było to dla nich niezwykle trudne, gdy oznajmiłam, że rezygnuję z chemioterapii. Pozwolili mi przeżyć resztę życia tak, jak chciałam. Wiem, jak musiało im być ciężko to zaakceptować. Kocham ich jeszcze bardziej za to” – napisała Bailey. Kobieta podziękowała również swoim przyjaciołom za okazywane wsparcie, a także chłopakowi za „wszystkie przygody, spotkania, śmiech, krzyki i kłótnie”.

W ciągu ostatnich dwóch lat swojego życia Matheson spełniała swoje marzenia. Zwiedziła trzynaście krajów wraz ze swoimi przyjaciółmi i chłopakiem. Była między innymi w: USA, Irlandii, Anglii, Norwegii, a także Chorwacji. Zdjęciami z licznych podróży dzieliła się z internautami za pośrednictwem mediów społecznościowych.